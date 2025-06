Borgo Baccile si rinnova | nuove camere eventi esclusivi e degustazioni nel cuore dell’Abruzzo

Borgo Baccile di Fantini Wines si trasforma, offrendo un’esperienza ancora più esclusiva nel cuore dell’Abruzzo. Con tre nuove camere di design, una sala eventi da 180 posti e un ricco calendario di degustazioni, benessere e escursioni nella natura, questo angolo di charme tra le colline di Crecchio promette emozioni uniche. Scopri come il borgo rinnova il suo fascino, unendo tradizione e innovazione in un’oasi di relax e raffinatezza.

Borgo Baccile by Fantini Wines, autentico gioiello dell'ospitalità in Abruzzo, inaugura la sua settima stagione con importanti novità: tre nuove camere di design, una sala eventi da 180 posti e un calendario ricco di esperienze enogastronomiche, wellness e natura. Un'oasi di charme tra le colline di Crecchio (Chieti), dove tradizione, accoglienza e sostenibilità si fondono.

In questa notizia si parla di: borgo - baccile - camere - eventi

