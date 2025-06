Boom abbonamenti vicina quota 25mila rinnovi | Roma pronta alla Fase 2

Roma si avvicina a quota 25mila rinnovi, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successo. Con un progetto ambizioso e una squadra rafforzata, i giallorossi puntano in alto, sognando il ritorno in Champions League come traguardo principale. La strada non è semplice, ma con un team di giovani talenti, esperienza e determinazione, la Capitale si prepara a conquistare le vette europee. È l’inizio di una stagione che promette grandi emozioni.

Una Roma ambiziosa quella che sta piano piano iniziando i preparativi per una stagione che vuole avere nel ritorno a quella benedetta Champions League l’obiettivo finale. Non facile ma per nulla impossibile, per un club che è anzitutto ripartito da un assetto importante sul lato tecnico, con un allenatore forte e capace come Gasperini, un direttore sportivo abile navigato come Massara ed un garante della romanità come Ranieri nel ruolo di senior advisor. In attesa di avere novità dal mercato, il club ha reso note le date d’uscita delle nuove maglie e sta incassando un boom di abbonamenti oggettivamente inaspettato a questo punto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Boom abbonamenti, vicina quota 25mila rinnovi: Roma pronta alla Fase 2

