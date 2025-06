Bonus mamme lavoratrici 2025 | ecco a chi spetta come richiederlo e cosa cambia

Il bonus mamme lavoratrici 2025 si prepara a cambiare veste, offrendo un sostegno più diretto e immediato alle madri con due o più figli a carico. Dopo la precedente decontribuzione, ora si passa a un bonus di 480 euro, erogato in un’unica soluzione a dicembre. Con l’aumento delle risorse previsto dalla manovra, le novità promettono di portare maggiore sollievo e supporto concreto alle famiglie. Ma chi può beneficiarne e come fare domanda? Scopriamolo insieme.

Cambia la modalità di erogazione del contributo in favore delle madri lavoratrici con due o più figli a carico: l’ultima legge di bilancio prevedeva una decontribuzione, ora per alcune categorie si passa a un bonus da 480 euro che verrà versato in un’unica soluzione a dicembre. Il Cdm, nell’ambito del Dl Economia, ha aumentato il plafond di risorse a favore del provvedimento: nella manovra. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bonus mamme lavoratrici 2025: ecco a chi spetta, come richiederlo e cosa cambia

In questa notizia si parla di: bonus - lavoratrici - cambia - mamme

Bonus mamme lavoratrici 2025: ecco a chi spetta, come richiederlo e cosa cambia - Il Bonus Mamme Lavoratrici 2025 si rivela una grande novità per molte famiglie italiane. Con cambiamenti nelle modalità di erogazione e un incremento delle risorse, il sostegno si fa ancora più concreto e accessibile.

Cambia il bonus mamme lavoratrici, 480 euro a dicembre: a chi spetta e come richiederlo. Vai su X

Bonus mamme lavoratrici 2025: ecco a chi spetta, come richiederlo e cosa cambia https://gazzettadelsud.it/?p=2059601 Vai su Facebook

Bonus mamme lavoratrici, si cambia. A chi spetta e come richiederlo; Mamme lavoratrici, in arrivo nuovo bonus da 480 euro. Ecco quando, come e per chi; Bonus mamme lavoratrici, cambia tutto: a quanto ammonta, chi potrà beneficiarne e come richiederlo.

Bonus mamme lavoratrici 2025, a chi spetta e come ottenerlo - Cambia il bonus mamme, previsto dalla legge di Bilancio per lavoratrici autonome, dipendenti e professioniste iscritte alle casse di previdenza private. Scrive msn.com

Bonus mamme lavoratrici, cambia tutto: a quanto ammonta, chi potrà beneficiarne e come richiederlo - La misura di sostegno non sarà sotto forma di decontribuzione, ma diverrà un bonus da 480 euro che sarà elargito in un'unica rata ... Riporta msn.com