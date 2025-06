Bonny si continua a lavorare! Inter sembra tutto più vicino

L’Inter non si ferma, anche tra mille impegni negli Stati Uniti, il club nerazzurro tiene alta l’attenzione sul mercato in entrata. Con incontri costanti e negoziati serrati, l’affare Ange-Yoan Bonny si avvicina al traguardo: manca solo l’ok definitivo del club di appartenenza. La trattativa sta entrando nel vivo e i tifosi nerazzurri possono sognare in grande: presto Bonny potrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter.

L’Inter, nonostante la mole di lavoro negli Stati Uniti, continua a lavorare al mercato in entrata. Nonostante le ore di differenza, il club nerazzurro sta tenendo vivi i contatti con il Parma per essere sempre aggiornato sul nome di Bonny. AVANTI – Ange-Yoan Bonny è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Dopo giorni di contatti continui e trattative serrate, si è ormai arrivati al rettilineo finale: manca solo l’ok definitivo del Parma e la firma sul contratto per sancire l’operazione. Come raccolto dall’ampia maggioranza della stampa italiana, l’affare si aggira attorno ai 25 milioni di euro, cifra che l’Inter punta a raggiungere attraverso una parte fissa e diversi bonus legati a obiettivi stagionali. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, si continua a lavorare! Inter, sembra tutto più vicino

In questa notizia si parla di: bonny - continua - lavorare - inter

Un pensionato su 10 continua a lavorare - Un pensionato su 10 continua a lavorare. Roma, 14 maggio 2025 – Il nuovo Report dell’Istat offre un'analisi approfondita su quanti cittadini tra i 50 e i 74 anni scelgono di rimanere attivi nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alle differenze di genere.

Attacco Inter: si continua a lavorare per Hojlund e Bonny, quest’ultimo piace anche al Napoli! [@FabrizioRomano] Vai su X

F. Romano - "Inter che continua a muoversi per l'attacco, sta avanzando per Bonny dal Parma il prima possibile. Il giocatore ha già dato il via libera per unirsi al club. Per quanto riguarda Rasmus Hojlund, continuano i contatti, ma in questo momento l'Inter non Vai su Facebook

Fabrizio Romano: “Inter sta alzando l’offerta per Bonny. Il Parma vuole qualcosa in più”; Inter, tutto su Bonny: può raggiungere la squadra per il Mondiale per Club. Cosa dice il regolamento; Inter-Bonny, vicina l'intesa col Parma: le cifre.

“Apertura totale”: Bonny-Inter, c’è l’annuncio in diretta - L’ Inter continua a lavorare sul fronte offensivo, e il nome in cima alla lista è quello di Ange- Lo riporta spaziointer.it

Bonny per il Mondiale: l’Inter prova a bruciare i tempi, può cambiare anche la formula - L’Inter accelera in vista della prossima fase del Mondiale per club: nei prossimi giorni si attendono sviluppi sul fronte offensivo. Si legge su msn.com