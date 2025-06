Bonny Inter si entra nella fase calda della trattativa | Ausilio non vuole correre quel rischio per la punta del Parma!

Mentre la trattativa si infiamma, l'Inter fa sul serio per Bonny, con l’obiettivo di assicurarsi il giovane talento del Parma prima che sia troppo tardi. La volontà dei nerazzurri è ferma: blindare l’attaccante e rafforzare il reparto offensivo. Gli ultimi dettagli devono essere definiti, ma la corsa contro il tempo è ormai agli sgoccioli: il futuro di Bonny potrebbe presto essere scritto in nerazzurro, segnando un nuovo capitolo nella stagione di mercato.

La situazione. Gli uomini del calciomercato Inter accelerano per chiudere l’operazione Bonny, con il giovane attaccante del Parma sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, manca solo l’accordo definitivo tra i club, ma la volontà dell’Inter è chiara: blindare il talento classe 2003 ed evitare inserimenti di concorrenti come il Napoli. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva: l’obiettivo è chiudere prima della possibile qualificazione alla seconda fase del Mondiale per Club, in programma dal 27 giugno al 3 luglio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, si entra nella fase calda della trattativa: Ausilio non vuole correre quel rischio per la punta del Parma!

In questa notizia si parla di: inter - parma - bonny - entra

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

Inter-Bonny, ci siamo: vertice col Parma per la formula, i dettagli. Nell’affare può entrare… - X Vai su X

Parma e Inter ai dettagli per Bonny Cosa manca per la fumata bianca? Vai su Facebook

Bonny, 25 milioni e un biglietto per il Mondiale: Inter-Parma, intesa tra Marotta e Cherubini; Inter, bozza di intesa con il Parma per Bonny: da ridefinire la distribuzione delle cifre; Da Leoni a Bonny: Inter, i gioielli del Parma per Chivu.

Bonny, l’Inter vuole chiudere: presto nuovo contatto col Parma. Formula? Potrebbe anche… - L’Inter si muove e la settimana entrante potrebbe essere quella decisiva per chiudere la trattativa con il Parma per Bonny ... Si legge su fcinter1908.it

Inter, avanti tutta per Bonny: mancano solo gli ultimi dettagli - L’ Inter e il Parma stanno ultimando la trattativa con gli ultimi dettagli per il trasferimento di Ange- Secondo sportpaper.it