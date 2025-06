L’Inter si prepara a finalizzare l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, concentrandosi sui bonus da inserire nell’accordo con il Parma. I ducali puntano in alto per Sebastiano Esposito, complicando la trattativa e alzando il tiro sui termini economici. Mentre i nerazzurri affinano i dettagli, il mercato si infiamma: la sfida tra le due società promette scintille fino all’ultimo. La prossima mossa potrebbe decidere le sorti di questi talenti emergenti.

Bonny Inter, nerazzurri al lavoro sui bonus col Parma: i ducali sparano alto per Leoni! Su Sebastiano Esposito. La situazione della trattativa. Ange-Yoan Bonny è in dirittura d’arrivo al calciomercato Inter. Lo conferma anche il Corriere dello Sport, che spiega come al momento i nerazzurri stiano lavorando sui bonus da includere nell’affare col Parma. Affare che non avrà alcuna contropartita tecnica, anche se i due club mantengono aperti i tavoli di discussione per Sebastiano Esposito e per Giovanni Leoni. BONNY INTER – « Gli emiliani vogliono che i bonus siano facilmente raggiungibili, essendo partiti da un prezzo iniziale di 25 milioni, mentre l’Inter preferisce partire da una base di 22 e il resto variabile. 🔗 Leggi su Internews24.com