Bonny Inter i nerazzurri alzano l’offerta | si punta ad accontentare il Parma la situazione

L’Inter intensifica i propri sforzi nel calciomercato, puntando forte su Ange-Yoan Bonny del Parma. Dopo aver alzato l’offerta, i nerazzurri cercano di convincere il club emiliano e di accontentare le esigenze del giocatore. La situazione è in evoluzione e nuovi incontri sono previsti in settimana. Resta da vedere se questa strategia porterà a una svolta decisiva per il futuro dell’attaccante e per il mercato dell’Inter.

Bonny Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato nei confronti dell’attaccante di proprietà del Parma. Tutti i dettagli in merito. Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha rivelato che l’ Inter è pronta a presentare un’offerta migliorativa per Ange-Yoan Bonny, con nuovi contatti con il Parma previsti già in settimana. BONNY INTER – L’Inter è pronta a nuovi contatti per provare a chiudere un colpo in attacco: da quanto abbiamo raccolto in queste ore, sta preparando un’offerta migliorativa per Ange-Yoan Bonny. Lui ha già dato apertura totale e l’Inter, dopo i contatti col Parma, ne avrà di nuovi in settimana: si è partiti da 22 milioni più 3, ancora non abbastanza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, i nerazzurri alzano l’offerta: si punta ad accontentare il Parma, la situazione

