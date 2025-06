Bonny emerge una convinzione su Napoli e Inter | Questa sarà la prossima mossa

Il calcio italiano si infiamma con rumors e sorprese: Bonny, protagonista di queste settimane di mercato, potrebbe essere la chiave per un sorprendente scambio tra Parma e Napoli. Le ultime novità alimentano l’attesa: cosa riserveranno le prossime mosse? Ange-Yoan Bonny sta entrando nel vivo di una stagione cruciale, e il suo futuro sembra ancora tutto da scrivere, lasciando i tifosi azzurri con il fiato sospeso.

Per l’attaccante del Parma emergono importantissime novitĂ legate anche ai partenopei: cosa succederĂ nelle prossime settimane Ange-Yoan Bonny è uno degli attaccanti di Serie A maggiormente protagonisti di queste prime settimane di calciomercato. Sin dagli inizi di giugno, con la sessione extra della campagna acquisti, dedicata al Mondiale per Club, il francese ha fatto parlare di sĂ©. Sul suo nome c’è da tempo il Napoli, piĂą precisamente da gennaio, quando la societĂ partenopea aveva chiesto informazioni al Parma sul giocatore. Dopo il passaggio di Chivu sulla panchina dell’Inter, anche i nerazzurri si sono inseriti prepotentemente nella rincorsa al calciatore, passando in vantaggio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Bonny, emerge una convinzione su Napoli e Inter: “Questa sarĂ la prossima mossa”

In questa notizia si parla di: bonny - emerge - convinzione - napoli

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Bonny, emerge una convinzione su Napoli e Inter: “Questa sarà la prossima mossa”.

Napoli, Manna prepara due colpi di mercato per Conte - Ascolta "Napoli, Manna prepara due colpi di mercato per Conte" su Spreaker. Da calciomercato.com

Bonny-Napoli, è arrivata la risposta del Parma - Yoan Bonny resta uno dei primi nomi sul taccuino del Napoli per rinforzare l'attacco a disposizione di Antonio Conte. Riporta msn.com