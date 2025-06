Bonifiche nel terreno dove a Monza sorgerà la nuova scuola Bellani | a che punto sono i lavori

A Monza, l’attesa cresce mentre avanzano i lavori per la bonifica del terreno destinato alla nuova scuola Bellani. Con un investimento di quasi 4,5 milioni di euro e circa quattro mesi di interventi, si sta procedendo alla rimozione delle sostanze inquinanti per garantire un ambiente sicuro e pronto a ospitare il futuro degli studenti. I lavori di demolizione in via Ugo Foscolo sono in corso, e tutto sembra procedere secondo i piani, promettendo una scuola all’avanguardia e sicura per la comunità.

Serviranno circa quattro mesi di lavori e un costo di quasi 4 milioni e mezzo di euro per bonificare l'area a Monza dove sorgerà la nuova scuola Bellani. I lavori di demolizione in vista della realizzazione del nuovo plesso scolastico in via Ugo Foscolo stanno infatti proseguendo ma sarà.

