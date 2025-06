Bond consumi industria fiducia in calo | l' economia Usa avvisa la Casa Bianca

In un clima di crescente tensione globale, i consumi industriali e la fiducia degli investitori negli Stati Uniti si stanno ormai affievolendo, mentre la Casa Bianca lancia allarmi sulla situazione economica. Il rumore di sciabole risuona forte: tra minacce nucleari e conflitti in Medio Oriente, il mondo si trova sull'orlo di una crisi internazionale senza precedenti. La domanda che tutti si pongono è: come evolverà questa complessa e intricata crisi globale?

Il rumor di sciabole assorda: Donald Trump ha ormai schiacciato il grilletto della mega-bomba MOP sui siti nucleari iraniani, i missili fischiano fra Israele e Iran, i massacri continuano a Gaza e il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Bond, consumi, industria, fiducia in calo: l'economia Usa «avvisa» la Casa Bianca

