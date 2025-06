bomboniere matrimonio bezos cosa regaleranno gli sposi a leonardo dicaprio e ai 200 super ospiti

Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo di glamour e sorprese: le bomboniere del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez promettono di lasciare tutti senza fiato, specialmente con regalazioni esclusive per Leonardo DiCaprio e i 200 super ospiti. Un evento da sogno che unirà lusso, fascino e un tocco di mistero, consolidando il loro amore come uno dei matrimoni più attesi e chic dell’anno. E chissà quali sorprese riserveranno ancora i festeggiamenti…

Roma, 23 giugno 2025 – Non sono ancora state celebrate ma sembrano già destinate a entrare nella storia del gossip come le nozze dell’anno. Tra rumors e indiscrezioni restano ben pochi ‘segreti’ nel matrimonio da mille e una notte tra il patron di Amazon Jeff Bezos e la giornalista e pilota Lauren Sanchez. Una maratona di tre giorni, dal 26 al 28 giugno, in cui la città lagunare diventerà il palcoscenico per il secondo ‘sì’ di mister Amazon (il primo è stato pronunciato negli Stati Uniti). Nonostante il riserbo mantenuto dalla coppia sui dettagli del ricevimento e degli eventi organizzati con la regia dei wedding planner Lanza & Baucina, continuano a filtrare nuovi particolari sui 200 super ospiti in arrivo con jet privati e yacht, hotel prenotati in blocco in laguna, sicurezza da G7, location da favola, abiti della sposa (Lauren Sanchez avrebbe pianificato 27 cambi d'abito, firmati dalle più grandi maison: da Oscar de la Renta a Dolce & Gabbana) e menu con il meglio del Made in Italy a tavola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net