Bombe sull’Iran l’ultima metamorfosi del Trump 2.0

Le recenti bombe sull’Iran segnano una svolta epocale, smascherando la falsa immagine di Trump come presidente di rottura. Quell’illusione di un’America meno coinvolta in conflitti si sgretola di fronte alle azioni più dure, rivelando che il suo secondo mandato si inserisce in un momento cruciale di trasformazione globale. È il riflesso di una superpotenza in crisi, combattuta tra l’aspirazione al controllo e le tensioni interne.

Le bombe americane sull’Iran cancellano l’ultima narrazione di Donald Trump come presidente di rottura, l’idea che sotto il suo governo non si sarebbero avute “nuove guerre”, e rendono palese ciò che già si intuiva da tempo, e cioè che il secondo mandato di The Donald si sarebbe inserito in una fase di grande travaglio della superpotenza americana in cui la difficoltà di contenere le pulsioni dell’ordine globale va di pari passo con la tendenza degli Usa a cercare di mostrare la loro leadership, soprattutto in campo militare, con gesti estemporanei e spesso a-strategici. Trump-Vance, da ticket della pace a ticket della guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Bombe sull’Iran, l’ultima metamorfosi del Trump 2.0

Israele-Iran: bombe su Fordow, centrale nucleare chiave di Teheran. Trump: «Putin può mediare». Il giallo del veto su Khamenei?Media: «Khamenei fuggito in un bunker con tutta la famiglia» - Tensioni alle stelle tra Israele e Iran: bombe sulla centrale di Fordow, un’ombra di crisi che coinvolge Trump, Putin e le alte sfere di Teheran.

Iran: dopo le bombe, Trump invoca cambio di regime - LA RASSEGNA di Enrica Perucchietti Vai su X

Questa notte sono state sganciate dai caccia americani 12 super bombe “bunker buster” sull’Iran nel tentativo di eliminare i siti nucleari. Bombe per “alleviare la minaccia” è stato detto. Bombe per la pace ripete dagli Usa il presidente #Trump con il cappellino Vai su Facebook

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno; Israele-Iran, fumo su Teheran, colpita da 100 bombe in due ore. LIVE; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Consiglio di Difesa e Sicurezza convocato stasera all'Eliseo ha fissato le priorità di azione tra cui la de-escinsieme ai partner del gruppo E3altion.

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: 'Pronti a discutere con l'Iran sul nucleare civile' LA DIRETTA - Vance: 'Chiudere Hormuz un suicidio per Teheran'. Segnala ansa.it

Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno - Media: 'Gli Usa avrebbero avvertito l'Iran prima dell'attacco'. ansa.it scrive