Bombe sull’Iran e sogni di regime change | Trump rispolvera il piano Brookings

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano con attacchi aerei e dichiarazioni infuocate. Donald Trump, richiamando il piano Brookings del 2009, ha evocato un possibile cambio di regime a Teheran, riaccendendo i timori di un conflitto imminente. Ma quali sono le strategie in campo e cosa potrebbe riservare il futuro? Scopriamo insieme le implicazioni di questa intricata partita geopolitica.

I recenti attacchi aerei americani su tre siti nucleari iraniani, accompagnati dalle parole bellicose del presidente Donald Trump, che su Truth Social ha evocato la possibilitĂ di un cambio di regime a Teheran, hanno riacceso i riflettori su un piano strategico delineato nel 2009 dalla Brookings Institution. Intitolato Which Path to Persia? Options for a New American Strategy Toward Iran, il documento proponeva una serie di opzioni per destabilizzare l’Iran, tra cui l’idea di utilizzare Israele come proxy per un attacco militare. L’ipotesi è che l’amministrazione Trump abbia fatto suo tale documento, naturalmente aggiornandolo e adattandolo alle nuove necessitĂ . 🔗 Leggi su It.insideover.com