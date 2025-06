Bombe sugli impianti nucleari il problema sono le centrali a uso civile

L’attacco alle centrali nucleari civili rappresenta una minaccia silenziosa e ancora poco compresa, capace di scatenare conseguenze devastanti per la sicurezza globale. I tecnici iraniani hanno rassicurato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica che non ci sono aumenti di radioattività nei siti colpiti, ma la vera domanda resta: quanto può essere fragile il delicato equilibrio tra guerra e pace?

I tecnici iraniani hanno riferito all'Agenzia internazionale per l'energia atomica che non si sono verificati aumenti dei livelli di radioattività nei tre siti colpiti dalle bombe statunitensi.

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari dell'Iran con i bombardieri B-2 e sganciano bombe Gbu sugli impianti di Fordow, Natanz e Isfahan. Il presidente Donald Trump ha definito l'operazione "un grande successo". Nel raid, a sostegno della guerra che coinvolge Vai su Facebook

Bombe #Usa sugli impianti di Fordow, Isfahan e Natanz #Iran #Israele Vai su X

Perché Trump ha attaccato l’Iran e cosa è accaduto con l’operazione “Martello di Mezzanotte”; Cosa sono le bombe “bunker buster”; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Rubio: 'Pronti a discutere con l'Iran sul nucleare civile' LA DIRETTA.

Bombe Usa sull'Iran. Fordow, Natanz e Isfahan: i segreti dei tre impianti nucleari iraniani che progettano la bomba atomica - Gli Stati Uniti hanno colpito tre dei maggiori siti nucleari iraniani, scaricando – secondo indiscrezioni – dodici bombe ... Da msn.com

Fordow, Natanz e Isfahan: i segreti dei tre impianti nucleari iraniani che progettano la bomba atomica - Gli Stati Uniti hanno colpito tre dei maggiori siti nucleari iraniani, scaricando – secondo indiscrezioni – dodici bombe ... Scrive msn.com