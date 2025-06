Bombe americane sull’Iran | a Milano l’allerta è massima

In un clima di crescente tensione internazionale, Milano si prepara a rispondere con la massima allerta alle recenti bombe americane sull’Iran. La Prefettura ha annunciato un rafforzamento delle misure di sicurezza, in particolare per gli obiettivi diplomatico-consolari, evidenziando l'importanza di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini in un momento critico. La città si trova al centro di un delicato equilibrio tra crisi globale e responsabilità locale.

Milano, 23 giugno 2025 – Dopo il bombardamento americano sui siti nucleari dell’Iran scattato nella notte tra sabato e domenica, la Prefettura di Milano ha disposto “un’ulteriore intensificazione delle misure di sicurezza a tutela degli obiettivi sensibili presenti nel territorio milanese”. Lo rende noto la stessa Prefettura. Intensificate quindi le misure di sicurezza, in particolare, per quanto riguarda “gli obiettivi diplomatico-consolari, religiosi, culturali, economici e commerciali, con particolare riferimento a quelli degli Stati coinvolti nella crisi internazionale”. Misure di controlle e sicurezza, a tutela degli obiettivi sensibili a Milano, rafforzate su diasposizione della prefettura di Milano per l'escalation del conflitto fra Israele e Iran, Milano, 15 giugno 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bombe americane sull’Iran: a Milano l’allerta è massima

