Bomba in mare a Capaci segnalata dai bagnanti è della Seconda guerra mondiale | chiusa la spiaggia

Un episodio che ha fatto tremare la tranquillità di Capaci: una bomba a mano risalente alla Seconda guerra mondiale è stata scoperta dai bagnanti, portando alla chiusura temporanea della spiaggia. La scoperta ha suscitato immediatamente allarme e preoccupazione tra i presenti, che hanno segnalato l'ordigno alle autorità. La sicurezza dei cittadini resta la priorità assoluta, e le operazioni di bonifica sono in corso per garantire un ritorno alla normalità.

Spiaggia chiusa a Capaci in provincia di Palermo, dove è stata ritrovata una bomba a mano risalente alla Seconda guerra mondiale: l'allarme dei bagnanti.

Capaci, allarme bomba in spiaggia: segnalata la presenza di un ordigno bellico in acqua - Allarmati, hanno prontamente segnalato la scoperta alle autorità. In un attimo, forze speciali e artificieri sono intervenuti sul posto, delimitando l’area e avviando le operazioni di messa in sicurezza.

E' stata interdetta la zona di mare nei pressi del lido Tropical a Capaci (Palermo) dove ieri alcuni bagnanti hanno segnalato la presenza in mare di una bomba a mano della seconda guerra mondiale.