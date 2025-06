Bologna | Van Bommel in pole per sostituire Ndoye

Il Bologna si prepara a una possibile rivoluzione sulla fascia sinistra, con Van Bommel in pole position per sostituire Ndoye. La richiesta dell’AZ Alkmaar di 20 milioni di euro non smorza l’interesse dei rossoblù, che puntano su un talento emergente: Ruben Van Bommel, giovane promessa di appena 20 anni, figlio d’arte e dal grande potenziale. La decisione finale potrebbe cambiare il futuro del reparto difensivo del Bologna, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Bologna, Van Bommel in pole  per sostituire Ndoye. L’AZ Alkmaar chiede 20 milioni. Il Bologna che sta trattando la cessione di Dan Ndoye al Napoli si sta muovendo sul mercato alla ricerca del possibile sostituto del calciatore svizzero. Come riporta Tmw, la prima scelta di Giovanni Sartori in caso di addio del calciatore elvetico è un figlio d’arte: Ruben van Bommel, esterno sinistro di piede destro classe 2004 che solo ad agosto compirĂ 21 anni. Dieci reti nell’ultima stagione, van Bommel dal luglio 2023 veste la maglia dell’AZ Alkmaar, club con cui ha altri due anni di contratto. Ma quanto costa il calciatore?  La societĂ olandese sa di avere in casa un vero e proprio gioiellino, un calciatore che fa parte dell’Under 21 dei Paesi Bassi nell’Europeo di categoria in corso in Slovacchia e che non ha alcuna intenzione di svendere. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Bologna: Van Bommel in pole per sostituire Ndoye

