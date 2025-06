Bologna la Notte Bianca in via Andrea Costa | ecco orari e programma

Preparati a vivere un'indimenticabile serata di magia e divertimento nel cuore di Bologna! La Notte Bianca in via Andrea Costa, mercoledì 25 giugno, trasformerà questa strada in un'esplosione di musica, spettacoli e sapori tra le 19 e la mezzanotte. Un appuntamento imperdibile che renderà le tue serate estive ancora più speciali: non perdere l'occasione di scoprire tutte le sorprese che abbiamo in serbo per te!

Bologna, 23 giugno 2025 – E' tutto pronto per la Notte Bianca più amata e apprezzata sotto le Torri mercoledì 25 giugno che, come ogni anno riporterà nel caldo delle serate estive bolognesi un tocco di divertimento e magia fino al centro della città. A partire dalle 19, per finire a mezzanotte, via Andrea Costa verrà chiusa al traffico creando una zona pedonale con negozi aperti, musica dal vivo, spettacoli teatrali, street food e molto altro ancora. Una serata perfetta per una semplice passeggiata con la propria famiglia, magari fermandosi a mangiare un gelato rinfrescante, o per passare momenti alternativi con gli amici gustando del buon cibo e ascoltando musica dal vivo.

