Bologna capitale del Lacrosse | doppio titolo italiano maschile e femminile per il club felsineo

prestigiose finali nazionali, contribuendo a scrivere un capitolo storico per il lacrosse italiano. Bologna si conferma così capitale indiscussa di questa affascinante disciplina, portando a casa un doppio titolo che consacra il club felsineo come protagonista assoluto. La vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma anche una testimonianza della passione e dell’impegno che animano la comunità bolognese. Un risultato che promette di proiettare il lacrosse italiano verso nuovi orizzonti olimpici.

Si è concluso il campionato italiano 20242025 di lacrosse, la nuova disciplina olimpica di Los Angeles 2028. Per la prima volta, sia tra gli uomini che tra le donne, a trionfare è stata la stessa società sportiva. Merito dei giocatori e delle giocatrici del Bologna Lacrosse, che hanno vinto le.

