Bodies on glass coreografia di Diego Tortelli al Pomario del Castello dell' Acciaiolo

Il castello dell’Acciaiolo di Scandicci si trasforma in un teatro di pura emozione con "Bodies on Glass", la straordinaria coreografia di Diego Tortelli, che unisce danza e musica in un'esperienza sensoriale unica. Il balletto, accompagnato dalle note iconiche di Philip Glass eseguite da Andrea Rebaudengo, promette di incantare il pubblico nella cornice magica del festival Nutida. Un evento imperdibile per gli appassionati di arte e innovazione. Non mancate!

Comunicato stampa FESTIVAL NUTIDA Nuov? danzatriciori VI Edizione Giovedì 26 giugno alle ore 19 Bodies on glass al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci coreografia di Diego Tortelli Andrea Rebaudengo al piano esegue brani iconici dal repertorio di Philip Glass Giovedì 26 giugno alle ore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - "Bodies on glass", coreografia di Diego Tortelli al Pomario del Castello dell'Acciaiolo

