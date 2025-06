Bocciata in meritocrazia E i giovani lasciano l’Italia

L’Italia sembra aver perso il suo appeal per i giovani, scoraggiati da una scarsa meritocrazia, stipendi sotto le aspettative e politiche pubbliche inadeguate. Solo l’arte brilla, ma non basta a trattenere le nuove generazioni. Secondo uno studio della Fondazione Nord Est, circa 550mila giovani tra i 18 e i 34 anni, residenti o emigrati, hanno scelto di abbandonare il paese negli ultimi 13 anni. La domanda è: come invertire questa tendenza?

POCA MERITOCRAZIA, stipendi bassi, politiche pubbliche inadeguate e qualità della vita non così alta come credono i genitori. Solo l'arte viene promossa, ma non basta per scegliere di rimanere. I giovani bocciano l'Italia. E perciò se ne vanno. È il quadro che emerge dallo studio della Fondazione Nord Est, che ha interrogato i 18-34enni – sia espatriati sia residenti nel Nord Italia – per capire perché ben 550mila giovani, negli ultimi 13 anni, sono emigrati verso altri Paesi avanzati e in quale ambito l'Italia mostra le maggiori carenze che inducono a partire. Sono domande cruciali, perché sulla base delle risposte si può disegnare la strategia per aumentare la capacità del sistema socio-economico italiano di trattenerli.

