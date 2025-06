Bocchi | Risolvere i problemi legati alla disparità nella chirurgia robotica

La rivoluzione della chirurgia robotica promette innovazione e precisione, ma ancora oggi si scontra con disparità di accesso e gestione. Priamo Bocchi di Fratelli d'Italia solleva una questione cruciale: come garantire equità e uniformità nelle strutture emiliano-romagnole? In provincia di Parma, ad esempio, due robot sono disponibili, ma le differenze di distribuzione rischiano di creare disparità nei servizi sanitari. È urgente trovare soluzioni per un futuro più giusto e inclusivo.

Risolvere i problemi legati alle disparità nella gestione della chirurgia robotica in Emilia-Romagna. A chiederlo, in un'interrogazione, in Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, è Priamo Bocchi (FdI) che ricorda come "in provincia di Parma sono installati due robot ma sono di fatto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Bocchi: "Risolvere i problemi legati alla disparità nella chirurgia robotica"

Bocchi: Risolvere i problemi legati alla disparità nella chirurgia robotica

