bobo summer cup i campioni in campo per devolvere fondi a sostegno 70

Il Bobo Summer Cup Padel 2025 promette emozioni e solidarietà sulla spiaggia di velluto, dal 4 al 6 luglio sul lungomare Mameli. I campioni di ieri e di oggi si sfideranno in campo per sostenere cause benefiche, culminando nella Charity Dinner del 5 luglio. Un'occasione unica per unire sport e solidarietà, dimostrando che il talento può fare la differenza anche fuori dal calcio. L'evento ha lo scopo benefico di devolvere fondi a

Bobo Summer Cup Padel 2025, la spiaggia di velluto il 5 luglio farà da cornice alla Charity Dinner. C'è sempre più attesa per la tappa dell'evento che vedrà sfidarsi sulla spiaggia di velluto i campioni di ieri e di oggi. Dal 4 al 6 luglio sul lungomare Mameli sarà allestito il campo da Padel dove a scendere in campo saranno Christian Vieri e altri campioni che hanno calcato i campi di Serie A: l'evento ha lo scopo benefico di devolvere fondi a favore di ' Sostegno 70 ', associazione che sostiene bambini e ragazzi con diabete e alla ricerca per una cura del DM1. Sabato 5 maggio, lo stabilimento balneare Baia del Porto farà da cornice alla cena di beneficenza, in collaborazione con il ristorante Sailors da Kuga e la cantina Santa Barbara.

