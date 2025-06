Bni Bergamo cresce | rafforza la sua presenza in provincia con il nuovo capitolo Sant’Alessandro

Bni Bergamo continua a espandersi, rafforzando la sua presenza nel territorio con il nuovo Capitolo Sant’Alessandro. Un punto di riferimento per imprenditori e professionisti che credono nel potere del networking e dello scambio di referenze. Mercoledì 25 giugno segna un passo fondamentale: l’inaugurazione del tredicesimo capitolo, un’occasione per far crescere il business locale attraverso connessioni autentiche e collaborazioni durature. Il futuro della crescita bergamasca si costruisce anche con il network giusto.

Bergamo. Il business networking continua a fare la differenza anche nella bergamasca. Bni – Business Network International – il network di riferimento mondiale per lo scambio strutturato di referenze, inaugura mercoledì 25 giugno il suo tredicesimo Capitolo a Bergamo: nasce Bni Sant'Alessandro, un nuovo gruppo di imprenditori e professionisti uniti dall'obiettivo comune di far crescere il proprio business grazie alla forza del passaparola. L'appuntamento è fissato dalle 18 alle 21 "Da Mimmo Astino", per un evento di lancio che si preannuncia partecipato e ricco di networking. Fondato negli Stati Uniti nel 1985, BNI è oggi il più grande network mondiale del Referral marketing, con oltre 340.

