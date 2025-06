Blood Message NetEase tenta la strada del tripla A

NetEase Games si prepara a sorprendere il mondo dei videogiochi con Blood Message, un'avventura narrativa d’azione che promette di ridefinire l’esperienza single-player. Questo ambizioso progetto AAA, sviluppato in collaborazione con 24 Entertainment Lin’an, punta a catturare l’immaginazione di giocatori e appassionati. Con un’attenzione particolare alla qualità e all’innovazione, Blood Message si candida a diventare una pietra miliare nel panorama videoludico, lasciando tutti con l’attesa trepidante di scoprire quando arriverà sui nostri schermi.

(Adnkronos) – NetEase Games ha annunciato Blood Message, una nuova esperienza narrativa d’azione per giocatore singolo attualmente in sviluppo per PC e console. Si tratta del primo progetto AAA completamente focalizzato sulla modalità single-player per il publisher cinese, che affida la realizzazione a 24 Entertainment Lin’an, studio sussidiario di Thunder Fire Studio. Nessuna data d’uscita . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: blood - message - netease - tenta

Blood Message: Il nuovo NetEase che ridefinisce il genere - Blood Message, il nuovo capolavoro di NetEase Games, si prepara a rivoluzionare il panorama del gaming narrativo.

Blood Message, NetEase tenta la strada del tripla A; Tracciare, non bloccare: la nuova strategia dell’industria musicale contro l’IA generativa; Pagamenti nel Food & Beverage in Italia: digitalizzazione in crescita, fattore umano ancora centrale.

Blood Message annunciato con un trailer da NetEase, è un action adventure tripla A in Unreal Engine 5 - NetEase e Thunder Fire Studio hanno annunciato Blood Message, un action adventure tripla A single- Secondo msn.com

NetEase entra nel mercato AAA con “Blood Message” – Avventura cinematica tra sopravvivenza e dramma orientale - NetEase Games, popolare editore asiatico, fa il suo ingresso nel mercato AAA con Blood Message, un’avventura action cinematica in sviluppo insieme a 24 Entertainment Lin’an. Segnala informazione.it