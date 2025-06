Blocco dei diesel Euro 5 l' ex parlamentare dei Cinque Stelle | Leso il diritto al lavoro ecco come chiedere la sospensione al Tar

Dal 1° ottobre, Parma e l'intera Emilia-Romagna si preparano a un cambio epocale: il blocco dei Diesel Euro 5 nell'area interna alle tangenziali, dalle 8.30 alle 18.30. Un provvedimento che ha acceso i dibattiti, tra tutela ambientale e diritto al lavoro. Ecco come chiedere la sospensione al TAR 160, tutelando le esigenze di chi rischia di restare senza possibilità di circolazione. Continua a leggere per scoprire i passaggi fondamentali per difendersi.

Dal 1° ottobre scatta anche a Parma il blocco dei Diesel Euro 5. Non potranno circolare nell'area interna alle tangenziali dalle 8.30 alle 18.30. A meno di rinvii dell'ultima ora 270 mila veicoli, in tutta la regione Emilia-Romagna, dovranno fermarsi. Abbiamo raccolto la testimonianza di una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Blocco dei diesel Euro 5, l'ex parlamentare dei Cinque Stelle: "Leso il diritto al lavoro, ecco come chiedere la sospensione al Tar"

In questa notizia si parla di: blocco - diesel - euro - parlamentare

Auto, scatta il blocco: i diesel Euro 5 non potranno più circolare dall’1 ottobre - Dal 1° ottobre 2025, oltre un milione di auto diesel Euro 5 non potrà più circolare nelle principali regioni del Nord Italia, segnando un cambiamento epocale nella mobilità e nelle abitudini di milioni di cittadini.

#Salvini definisce “una follia” il blocco dei veicoli Euro 5 diesel Vai su Facebook

Blocco dei diesel Euro 5, l'ex parlamentare dei Cinque Stelle: Leso il diritto al lavoro, ecco come chiedere la sospensione al Tar; Dal Parlamento al territorio: La Lega promuove un incontro pubblico a Domodossola; Gualtieri come Salvini che ha una “grana padana”: il blocco agli Euro 5.

Blocco Diesel Euro 5, quali auto non possono più circolare in Italia - Limiti, divieti e aggiornamenti sui modelli colpiti dalle restrizioni alla circolazione. Scrive newsauto.it

Moratoria diesel euro5, censimento per gli autovelox - Scongiurare il blocco dei diesel euro 5 per un altro anno, offrendo la possibilità alle Regioni di evitarlo anche successivamente. Come scrive ansa.it