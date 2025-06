Bloccato mentre cerca di sfondare la porta di casa stalker finisce in carcere

Una notte di paura e tensione si è conclusa con l’arresto di un uomo di 33 anni, che ha tentato di sfondare la porta di casa della sua vittima con minacce di morte e danni al condominio. La sua escalation di violenza è stata fermata grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato il soggetto in carcere. Un episodio che mette in evidenza l’importanza della sicurezza e della tutela delle persone più vulnerabili.

Si è presentato nella notte sotto l'abitazione della sua vittima designata, danneggiando il portone del condominio e cercando di sfondare la porta dell'appartamento mentre urlava minacce di morte. Protagonista un uomo di 33 anni, di origini nordafricane, senza fissa dimora ed irregolare sul.

