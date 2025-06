Blade il rifiuto dei marvel studios alla proposta di david goyer per il reboot

Il reboot di Blade nel Marvel Cinematic Universe sta vivendo un momento di incertezza, tra speranze e ostacoli. Dopo anni di sviluppo e numerosi cambi di progetto, la proposta di David Goyer, autore e regista, sembra essere stata respinta dai Marvel Studios. Questa scelta apre nuove sfide e opportunità per il futuro del personaggio, lasciando i fan in attesa di scoprire quale direzione prenderà il franchise. La questione rimane aperta: cosa riserverà il destino di Blade nel MCU?

Il progetto di riavvio del franchise Blade nel Marvel Cinematic Universe (MCU) sta attraversando un percorso complesso e ricco di cambiamenti. Dopo anni di sviluppo, molteplici sceneggiatori e registi coinvolti, e un'attesa crescente tra i fan, le ultime notizie indicano una fase di stand-by con alcuni dettagli ancora da definire ufficialmente. lo stato attuale del progetto Blade nel MCU. le recenti evoluzioni e il ruolo di david goyer. David Goyer, noto sceneggiatore della trilogia originale interpretata da Wesley Snipes, non farà più parte del team di sviluppo del nuovo film dedicato a Blade.

