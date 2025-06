Blade | i Marvel Studios hanno rifiutato l’offerta di David Goyer di scrivere il reboot

Il mondo di Blade si prepara a una nuova avventura, ma questa volta senza l'intervento di David Goyer. Nonostante il suo desiderio di contribuire al reboot del celebre cacciatore di vampiri, Marvel Studios ha deciso di seguire una strada diversa. La scelta di escludere Goyer apre le porte a nuove idee e visioni originali, promettendo un futuro intrigante per il franchise. Resta con noi per scoprire cosa riserva questa rinascita di uno dei personaggi più iconici dei fumetti.

David Goyer non tornerà a occuparsi di Blade. Lo sceneggiatore della trilogia originale con Wesley Snipes nei panni del cacciatore di vampiri aveva infatti in precedenza affermato di aver preso in considerazione l’idea di aiutare la Marvel Studios della Disney a rilanciare il franchise, che è rimasto in fase di sviluppo dal momento in cui Kevin Feige ha annunciato il progetto al San Diego Comic-Con nel 2019. “ È così divertente, circa otto mesi fa – quando, non l’ultimo intoppo, ma quello precedente – avevo così tante persone che mi dicevano: ‘Amico, ti metteresti a lavorare su Blade? Ti metteresti a lavorarci? ’”, ha detto Goyer a Variety. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: blade - david - goyer - marvel

Addio a Peter David, leggendario autore Marvel - Il mondo del fumetto è in lutto per la scomparsa di Peter David, leggendario sceneggiatore Marvel, venuto a mancare il 24 maggio all’età di 68 anni.

David S. Goyer, sceneggiatore dei primi tre Blade, non capisce perché i Marvel Studios hanno difficoltà a sviluppare il reboot: "non dovrebbe essere difficile. Blade ha una storia molto semplice. Deve avere solo tanta azione, qualche spavento ed essere vietat Vai su Facebook

Blade, Marvel ha rifiutato David S Goyer per il reboot: Il mio agente li ha chiamati; Blade, lo sceneggiatore della trilogia originale si offre di aiutare la Marvel: Fatemi uno squillo; Marvel: per il reboot di Blade potrebbe esserci un aiuto.

Blade, Marvel ha rifiutato David S Goyer per il reboot: "Il mio agente li ha chiamati" - Sentite che cosa ha detto David S Goyer, autore della trilogia originale di Blade con Wesley Snipes, a proposito del reboot MCU. Da cinema.everyeye.it

Marvel Studios Turned Down David Goyer’s Offer to Write the MCU Blade Reboot: “We’ve Cracked It Now” - Goyer went on to say that he reached out to Marvel about offering his services to help pen the new Blade movie, which has repeatedly changed hands and cycled through multiple screenwriters and ... Lo riporta comicbook.com