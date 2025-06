Bivacca e molesta i passanti in stazione poi aggredisce i carabinieri | 48enne arrestato

Un episodio di pura follia alla stazione di Borgotaro: un 48enne, già noto alle forze dell’ordine, ha trascorso la notte su una panchina prima di scatenarsi sui pendolari e poi aggredire i carabinieri intervenuti. La sua condotta disturbante ha causato scompiglio tra i viaggiatori, culminando in un arresto che mette in luce l'importanza della sicurezza pubblica e della gestione delle persone in crisi.

Ha trascorso la notte su una panchina in stazione a Borgotaro. La mattina ha iniziato a molestare i pendolari che si apprestavano a prendere il treno, bloccando il passaggio nella sala d'attesa. Quando i carabinieri gli hanno chiesto i documenti, ha cercato di scappare e ha poi aggredito i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Bivacca e molesta i passanti in stazione, poi aggredisce i carabinieri: 48enne arrestato

In questa notizia si parla di: stazione - carabinieri - bivacca - molesta

In memoria del brigadiere Marino, nuova stazione dei carabinieri inaugurata a San Ferdinando - In memoria del brigadiere Marino, la nuova stazione dei Carabinieri è stata inaugurata a San Ferdinando.

Bivacca e molesta i passanti in stazione, poi aggredisce i carabinieri: 48enne arrestato; Bivacco e spaccio, blitz dei Carabinieri nei pressi dell'Ausl di corso Cavour: sorpresi ubriachi e due giovani a fumare eroina; Molesta i clienti delle poste, poi fa lo stesso alla stazione: ganese arrestato.

Bivacca, ruba soldi e alcolici nel camping di Marotta: magrebino arrestato, il complice fugge - MAROTTA Bivacca di notte in un camping vicino al Cesano, ruba monete e provoca danni ai locali per almeno 5. Si legge su corriereadriatico.it

Molesta i passeggeri in stazione. Daspo in arrivo per un 46enne - Ha passato i giorni a cavallo del 25 aprile ad importunare, da ubriaco, i passeggeri alla stazione dei treni di Riccione e a litigare ad alta voce con altre persone. Come scrive msn.com