Bitonto espianto di 2100 alberi di ulivo per far posto ad un impianto fotovoltaico | Cia Puglia salvaguardare il paesaggio Infruttuoso il consiglio comunale di venerdì

Il recente espianto di 2.100 alberi di ulivo a Bitonto, per far spazio a un impianto fotovoltaico, ha suscitato grande indignazione e preoccupazione. Nonostante il consiglio comunale abbia affrontato il tema in modo monotematico, le risposte sono sembrate insoddisfacenti rispetto alla tutela del paesaggio e della biodiversità . È fondamentale che si chiariscano le ragioni di questa scelta e si trovino soluzioni che rispettino l’ambiente e la tradizione agricola pugliese.

Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: “L’esito, purtroppo infruttuoso, del consiglio comunale monotematico, aperto alle associazioni ambientaliste e a quelle del mondo agricolo, tenutosi venerdì 20 giugno in ordine al problema dell’avvenuto e consentito espianto di ben 2.100 alberi di ulivo per far posto ad un impianto fotovoltaico, richiede ed impone alcuni doverosi chiarimenti in ordine alla necessità di stigmatizzare l’importanza dell’amore e della tutela del nostro territorio”. Scrive Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente CIA Agricoltori Italiani. “Le associazioni agricole e i singoli agricoltori e coltivatori hanno da subito fatto conoscere il proprio dissenso e il proprio sdegno in ordine alla scelta amministrativa che senza alcun tipo di coinvolgimento delle predette associazioni agricole ed ambientaliste ha consentito questo gravissimo scempio del nostro territorio e della nostra storia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bitonto, “espianto di 2100 alberi di ulivo per far posto ad un impianto fotovoltaico”: Cia Puglia, “salvaguardare il paesaggio” "Infruttuoso" il consiglio comunale di venerdì

In questa notizia si parla di: espianto - alberi - ulivo - posto

Il progetto fotovoltaico di Bitonto con 2400 nuovi alberi di ulivo - Il progetto fotovoltaico di Bitonto rappresenta un innovativo connubio tra energia pulita e sostenibilità ambientale.

Bitonto, espianto di 2100 alberi di ulivo per far posto ad un impianto fotovoltaico: Cia Puglia, salvaguardare il paesaggio; Pannelli solari al posto degli ulivi, il Comune di Bitonto: Verrano ripiantati entro giugno; 100 mila firme contro l'espianto di 4000 ettari di oliveti in Spagna.

Espianto ulivi, tra tensioni, scontri e malori - sono ripresi gli espianti d’ulivi, anche ieri i mezzi della multinazionale del gas sono tornati sul posto per il prosieguo delle operazioni. Da quotidianodipuglia.it

Bitonto, lo scempio degli ulivi: sradicati 2mila alberi per far posto a pannelli fotovoltaici. Sicolo (CIA): “Una vergogna!” - È quanto sta accadendo in agro di Bitonto, in località Pozzo delle Grue, dove è in corso lo sradicamento di circa 1950 alberi di olivo per fare ... Si legge su giornaledipuglia.com