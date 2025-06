Biologo ucciso in Colombia Quattro arresti per l’omicidio | Nessuno ce lo ridarà

Tragedia in Colombia: quattro persone sono state arrestate per l’omicidio di Alessandro Coatti, biologo italiano di 38 anni brutalmente ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta. Le autorità colombiane, in collaborazione con la Procura di Roma, hanno smantellato una banda di rapinatori ed estorsori responsabile di questa terribile perdita. La vicenda solleva ancora molte domande sul motivo di questo gesto efferato, mentre il dolore per la perdita di Coatti resta vivo.

Sono state arrestate quattro persone per l’ omicidio di Alessandro Coatti, il biologo 38enne ucciso e fatto a pezzi nella zona di Santa Marta, nel nord della Colombia. Le misure cautelari sono state emesse dall’Autorità Giudiziaria del Dipartimento di Magdalena che, in coordinamento con la Procura di Roma, ha arrestato i quattro soggetti appartenenti a una banda specializzata in rapine ed estorsioni, già identificata alcune settimane fa, che avrebbe adescato Coatti su un sito di incontri. Gli inquirenti locali, alcuni giorni dopo l’omicidio, avevano individuato una donna trovata in possesso del cellulare di Coatti riuscendo così a ricostruire le ore precedenti la scomparsa del biologo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biologo ucciso in Colombia. Quattro arresti per l’omicidio: "Nessuno ce lo ridarà"

