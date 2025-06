Biofficina Toscana protezione solare naturale per pelle e capelli

Scopri i nuovi cosmetici solari di Biofficina Toscana, la linea Sole si arricchisce di due alleati naturali provenienti dalla Toscana, perfetti per proteggere pelle e capelli dai raggi UVA e UVB. Con formule innovative a base di ingredienti botanici biologici, questi prodotti offrono una protezione efficace e un trattamento delicato, rispettando l'ambiente e la tua pelle. Preparati a vivere l’estate in totale sicurezza, senza rinunciare alla naturalezza.

. Nuovi cosmetici solari firmati Biofficina Toscana, che rinnova la linea Sole con due nuovi alleati. Il marchio Biofficina Toscana introduce due nuove referenze nella linea Sole, pensate per difendere pelle e capelli dai raggi UVA e UVB. Le formulazioni sfruttano ingredienti botanici biologici provenienti dalla Toscana per offrire un’azione completa di protezione e trattamento. Gli estratti biologici toscani proteggono e leniscono. Biofficina Toscana stick solare PH Press L’estratto biologico di elicriso coltivato in Toscana dona una funzione protettiva e calmante. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Biofficina Toscana, protezione solare naturale per pelle e capelli

In questa notizia si parla di: toscana - biofficina - protezione - pelle

Come scegliere la giusta protezione solare? La dermatologa smonta i falsi miti su abbronzatura, pelle scura e creme SPF - Scegliere la giusta protezione solare è fondamentale per la salute della pelle. La dermatologa fa chiarezza, smontando i falsi miti su abbronzatura, pelle scura e creme SPF.

Pelle pronta per il sole? Inizia da qui! 3 step fondamentali per prepararla all’estate ? (Spoiler: la protezione solare è sottintesa e non è opzionale!) #AllegroNatura #minimalgreencosmetics #naturalcosmetics #cosmetic #crueltyfree #naturalbeauty #bio Vai su Facebook

Capelli mon amour, protagonisti di ogni nostro look; Creme viso uomo: le più adatte per la pelle secca in inverno; Cosmetici solidi, in stick e patch sono le nuove travel size.

Meteo in Toscana, pioggia e temporali: l’allerta e il pericolo grandinate - l’ente che monitora l’evoluzione meteorologica sulla Toscana per conto della Protezione civile regionale, che ha diramato l’allerta gialla per temporali. Come scrive msn.com

Toscana. Centrale 118 Empoli-Pistoia riferimento per la Protezione civile nazionale - è caduta sulla Centrale 118 di Empoli e Pistoia in virtù del ... Scrive quotidianosanita.it