Bimbo in preda alle convulsioni la polizia evita il peggio con le manovre di primo soccorso

In un momento di grande paura, due coraggiosi poliziotti delle Volanti hanno agito con prontezza, salvando la vita di un bimbo di soli 2 anni colto da convulsioni in auto. La madre, consapevole della febbre alta del piccolo, ha assistito impotente mentre i soccorritori applicavano le manovre di primo intervento, rivelandosi davvero provvidenziali. Un esempio di professionalità e umanità che fa la differenza in situazioni di emergenza.

Si è rivelato provvidenziale l'intervento di due poliziotti delle Volanti che nella tarda mattinata hanno assistito un bimbo in preda alle convulsioni. Il piccolo, circa 2 anni, si trovava in auto con la madre. La donna, una volta accortasi delle condizioni del figlioletto già febbricitante, ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Bimbo in preda alle convulsioni, la polizia evita il peggio con le manovre di primo soccorso

In questa notizia si parla di: bimbo - preda - convulsioni - polizia

Imola, bimbo smarrito nella ‘fan zone’. Paura al Gp di F1: la polizia lo rintraccia e lo riporta dal papà - Paura al GP di Imola: un bambino di sei anni si smarrisce nella vasta fan zone dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

"Dissuasori acustico-luminosi per lupi e orsi, rispondiamo alle critiche", il Parco: "I predatori non si abituano, e gli animali domestici non vengono disturbati" Leggi l'articolo tinyurl.com/3yec4vk9 Vai su Facebook

Bimbo in preda alle convulsioni, la polizia evita il peggio con le manovre di primo soccorso; Torino, salvo il bambino rianimato da un’agente penitenziaria; Vigili eroi salvano la vita ad un bimbo in preda alle convulsioni.

Bimbo di 7 anni in preda alla convulsioni salvato da due agenti di polizia a Casoria - Un bambino di 7 anni in preda alle convulsioni salvato da due agenti della Polizia Locale: la bella storia arriva da Casoria, nell'hinterland di Napoli, e vede protagonisti due agenti della ... Riporta fanpage.it

Casoria, gli agenti della polizia municipale salvano un bimbo di sette anni - "Angeli custodi in divisa", il sindaco Raffaele Bene descrive così due agenti della polizia municipale ... Secondo ilmattino.it