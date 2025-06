Bimbo di 4 anni cade in piscina a Castrezzato e muore due giorni dopo disposta l'autopsia

La tragica vicenda di un bambino di 4 anni, che ha perso la vita dopo un incidente in piscina a Castrezzato, scuote la comunità e solleva molte domande sulla sicurezza delle strutture pubbliche e private. Dopo il recupero in condizioni critiche e due giorni di lotta tra la vita e la morte, si è deciso di affidare l'esame autoptico per chiarire ogni dettaglio di questa tragedia. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi e le reazioni di questa dolorosa vicenda.

È stata disposta l'autopsia sul corpo del bimbo di 4 anni morto all'ospedale di Bergamo dopo essere stato recuperato senza sensi in una piscina di Castrezzato (Brescia). Il piccolo, soccorso in condizioni disperate, è deceduto dopo due giorni di coma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Intanto Assopiscine sollecita una legge nazionale sulla sicurezza: non possiamo più affidarci al caso o alla sola responsabilità individuale: serve un quadro normativo che metta al centro la prevenzio