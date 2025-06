Bimbo di 4 anni annegato in piscina | Una bella famiglia colpita da un' immane tragedia

Una tragedia che ha scosso il cuore di tutta la comunità: il piccolo Michael, solo quattro anni, ha perso la vita in un drammatico incidente in piscina. Dopo due giorni di speranze e preghiere, i medici dell’ospedale di Bergamo hanno purtroppo confermato il decesso del bambino. Un dolore immenso che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione e prevenzione per garantire la sicurezza dei nostri piccoli.

Il piccolo Michael non ce l'ha fatta: dopo due giorni di agonia, i medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno dichiarato il decesso del bimbo di 4 anni, ricoverato in condizioni disperate dopo essere caduto nella piscina del parco acquatico "Tintarella di Luna" di Castrezzato.

