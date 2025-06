Bimbo di 10 anni muore in piscina aperta un'inchiesta | Potrebbe essere morto per annegamento

Tragedia inaspettata scuote una comunità: un bambino di appena 10 anni perde la vita in piscina aperta, e le indagini puntano sull’ipotesi di annegamento. La famiglia e gli investigatori sono alla ricerca della verità, per fare luce su cosa sia realmente accaduto e garantire giustizia. La vicenda solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla responsabilità in luoghi pubblici. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa dolorosa vicenda.

"Ci sono dubbi sulla morte del bimbo, su quanto sia avvenuto in piscina e sul successivo ricovero", ha spiegato a Fanpage.it Fabio Madella, avvocato della famiglia. "Il bimbo potrebbe non essere morto in seguito a un malore, ma per annegamento. Se così fosse serve accertare la responsabilità di tutte le persone coinvolte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bimbo - piscina - potrebbe - essere

5 BAMBINI INTOSSICATI IN PISCINA DAL CLORO, È GRAVE UN BIMBO DI 9 ANNI CHE RISCHIA DANNI NEUROLOGICI Doveva essere una giornata di svago in piscina, ma per cinque bambini ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Lunedì matti Vai su Facebook

