Bimba muore travolta da un' onda sulla spiaggia mentre era seduta a riva con un' amica

Tragedia sulla spiaggia di Terracina: una bambina di 11 anni, Giada Pompili di Ceccano, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'onda mentre si trovava con un'amica. Nonostante i soccorsi tempestivi e il trasporto in eliambulanza all'Ospedale Bambino GesĂą di Roma, i medici non sono riusciti a salvarla. Una drammatica perdita che scuote tutta la comunitĂ , portando alla luce l'importanza della massima prudenza in mare.

É morta in un letto di ospedale la bimba annegata nelle acque di fronte a porto Badino a Terracina, in provincia di Latina. Giada Pompili, 11 anni di Ceccano (Frosinone), era stata soccorsa e portata in eliambulanza all'ospedale Bambino GesĂą di Roma dove era stata ricoverata in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bimba muore travolta da un'onda sulla spiaggia mentre era seduta a riva con un'amica

