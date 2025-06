Bimba di 15 mesi morsa dal cane di famiglia | dramma sfiorato a Marina di Bibbona

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche si è fortunatamente concluso con un esito meno grave, ma resta lo scalpore per la vicenda avvenuta a Marina di Bibbona. Una bambina di 15 mesi è stata morsa dal cane di famiglia di alcuni turisti, una situazione che richiama l’attenzione sulla sicurezza degli animali domestici e sulla vigilanza nei momenti di gioco. La vicenda si sta ancora chiarendo, ma ci ricorda l'importanza di responsabilità e attenzione.

BIBBONA – Dramma sfiorato in un campeggio di Marina di Bibbona. Una bambina di 15 mesi è stata morsa, per cause da capire, dal cane di famiglia di un gruppo di turisti. La bimba è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Cecina e poi trasferita all’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso per un accesso precoce alla chirurgia. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it