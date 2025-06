Biliardo paralimpico a trionfare è l' irpino Francesco D' Ambrosio

Il biliardo paralimpico torna protagonista, con il trionfo di Francesco D’Ambrosio, l’irpino che ha conquistato la scena in una tre giorni ricca di emozioni e passione. Un evento che ha radunato un vivace gruppo di assistiti Inail provenienti da tutta la regione, puntando a promuovere l’inclusione e l’avviamento allo sport. Sotto la guida di tecnici federali, questi atleti stanno dimostrando che lo sport è un potente strumento di empowerment e speranza.

La tre giorni ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di assistiti Inail provenienti da tutto il territorio regionale ed è stata l'occasione per promuovere il processo di avviamento allo sport, in particolare al biliardo. Gli atleti sono stati assistiti e allenati da tecnici federali.

