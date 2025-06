Bilancio di sostenibilità l’impegno di Antur srl benefit verso le aziende

Il bilancio di sostenibilità di Antur Srl Benefit riflette il nostro impegno concreto nel guidare le aziende verso un futuro più responsabile e sostenibile. Con la Direttiva CSRD, il panorama richiede trasparenza e impegno reale, e noi siamo pronti a supportarvi in ogni passo di questa trasformazione. Scopri come il nostro approccio può fare la differenza nella vostra strategia di sostenibilità e nel rispetto delle normative europee.

Il bilancio di sostenibilità rappresenta uno dei punti focali del core business di Antur srl Benefit che si propone sul mercato come partner delle aziende nel percorso verso la sustainability transformation. La Direttiva Csrd (Corporate Sustainability Reporting Directive) pubblicata nel 2022 dal Parlamento Europeo, sostituendo la precedente normativa Nfrd, ha previsto la rendicontazione di sostenibilità per le aziende al fine di aumentare il numero di imprese sottoposte a tale obbligo. Questa disciplina si rivolge a tutte le grandi aziende, così individuate per criteri dimensionali, quali fatturato, numero di dipendenti e attivo patrimoniale- quotate e non e le Pmi quotate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: sostenibilità - aziende - bilancio - antur

