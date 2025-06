Biker cade al crossodromo di Prunetta e finisce in ospedale

Un pomeriggio di adrenalina e passione si è trasformato in un momento di apprensione al crossodromo di Prunetta, quando un giovane biker di 29 anni è caduto durante una sessione di gara. Il tempestivo intervento del Soccorso alpino e speleologico toscano, insieme ai paramedici del 118 e all’elisoccorso, ha permesso di stabilizzare e trasportare il ferito in ospedale, sottolineando l’importanza della prontezza e della collaborazione tra soccorsi in situazioni di emergenza.

SAN MARCELLO PITEGLIO – Il Soccorso alpino e speleologico toscano è stato attivato oggi (22 giugno) nel primo pomeriggio per un infortunio al crossodromo di Prunetta nel comune di San Marcello Piteglio. Una squadra della Stazione Appennino ha raggiunto il luogo dell’incidente dove ha provveduto a stabilizzare il biker, un 29enne, a seguito della caduta, insieme al personale sanitario del 118. L’uomo è stato poi recuperato dall’ Elisoccorso Pegaso 1 che, una volta imbarcato, lo ha trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

