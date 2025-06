Bignami rinfresca la memoria alla sinistra | Meloni non farà come D’Alema in Serbia video

Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia ha rivolto un chiaro messaggio alla sinistra, ricordando come Meloni abbia onorato il Parlamento e chiedendo un applauso per il presidente del Consiglio. Con tono deciso, il capogruppo ha voluto sottolineare l’impegno del governo, facendo un parallelo con le decisioni passate dell’opposizione sulla guerra in Ucraina, e ribadendo che l’interesse dell’Italia rimane la priorità assoluta. In un contesto così acceso, Bignami ha chiarito subito che...

"Oggi Meloni ha onorato il Parlamento, e per questo chiedo un applauso al nostro presidente del Consiglio". Ha esordito cosi' Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera nella dichiarazione di voto dopo le comunicazioni della premier, Giorgia Meloni, sul prossimo Consiglio Europeo. Il precedente dell'Ucraina: FdI all'opposizione pensò all'interesse dell'Italia. In un intervento a tratti acceso, Bignami ha chiarito subito che "con Meloni non accadrà quello che è accaduto con D'Alema in Serbia", riferendosi evidentemente a quando, nel 1999, il governo D'Alema autorizzò l'uso dello spazio aereo italiano per la guerra della Nato contro la Serbia di Milosevic.

