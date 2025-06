BiblioFestival 2 a Roma dal 13 al 19 luglio | possono partecipare 40 docenti Iscrizioni entro il 2 luglio

Se sei un docente appassionato di cultura e innovazione, non perdere l'opportunità di partecipare al BiblioFestival 2 a Roma, dal 13 al 19 luglio. Un'occasione unica per condividere idee, approfondire il ruolo delle biblioteche scolastiche e contribuire alla crescita culturale dei giovani. Solo 40 posti disponibili: affrettati, le iscrizioni sono aperte fino al 2 luglio!

Il MIM prosegue il proprio lavoro volto a valorizzare il ruolo delle biblioteche all’interno delle scuole, intese come spazi in grado di sostenere la crescita culturale, favorire l’apprendimento e promuovere lo sviluppo della società. L'articolo BiblioFestival 2 a Roma dal 13 al 19 luglio: possono partecipare 40 docenti. Iscrizioni entro il 2 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

