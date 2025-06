Bianca Censori in un bikini di caramelle décolleté argento e parrucca nera L' ultima apparizione insieme al marito Kanye West a New York

Bianca Censori, l'audace architetta e modella australiana, continua a sorprendere con look che fanno discutere: il suo ultimo apparizione a New York, indossando un bikini di caramelle colorate e una parrucca nera con frangetta, ha ancora una volta catturato gli sguardi. Accompagnata dal marito Kanye West, la coppia si conferma protagonista di uno stile senza compromessi. Una scelta di moda che lascia il segno, dimostrando come Bianca sappia sempre come attirare l’attenzione.

Bianca Censori fa ancora scandalo. L'architetta e modella australiana è stata fotografata a New York mentre indossava un bikini interamente fatto di caramelle colorate. Look accompagnato da  scarpe décolleté argento e una parrucca nera con frangetta. Al suo fianco, come sempre, il marito Kanye West in felpa grigia e pantaloni neri. Bianca Censori in bikini ha attirato immediatamente l'attenzione. L'architetta non è nuova a scelte di stile estreme e iper sessualizzate. Impossibile dimenticare l'abito trasparente che ha scelto di indossare ai Grammy 2025. Dopo un periodo di tensione ad aprile, quando la coppia aveva annunciato la rottura ufficiale, i due sono tornati insieme.

