Bezos wedding a Venezia | una Laguna di polemiche

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia ha scatenato un vortice di polemiche, tra voli privati sfiorando il G7 e un esercito di ex Marines per la sicurezza. La splendida laguna si trasforma così in un palcoscenico di discussioni sul rispetto ambientale e sulle disparità economiche. Una celebrazione da sogno o un eccesso di opulenza? La risposta potrebbe cambiare con il risveglio di questa meravigliosa città .

La Laguna come Disneyland. Le nozze di Bezos agitano Venezia - ma sono preoccupati per l’impatto che questa unione potrebbe avere sulla città , tra turisti e ambiente.

La coppia ha deciso di sostenere realtà e progetti veneziani. I wedding planner: «Massimo rispetto, lavoriamo a limitare l’impatto» Vai su Facebook

Fantastica pagina del Corriere, che ci racconta la favola avvincente della prossima signora Bezos e raccoglie l’opinione di tale Toto Bergamo Rossi, “discendente di nobili famiglie”che, guarda il caso, se la prende con i comitati del no #Venezia Vai su X

