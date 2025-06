Bezos | nozze a rischio ma Venezia ha il piano B

Le nozze dei Bezos a Venezia sono in bilico tra proteste e imprevisti, ma la città non si arrende: ha già pronto un piano B per accogliere la cerimonia. Mentre la coppia cerca di stemperare le tensioni con generose donazioni, il futuro della celebrazione rimane incerto. La vicenda mette in luce le sfide tra tradizione, ambiente e celebrità, lasciando tutti con il fiato sospeso: come finirà questa storia?

La Laguna come Disneyland. Le nozze di Bezos agitano Venezia - ma sono preoccupati per l’impatto che questa unione potrebbe avere sulla città, tra turisti e ambiente.

