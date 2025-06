Bezos le nozze e il nodo sicurezza | niente approdo a Venezia per il superyacht Koru

Niente sfarzo veneziano per il superyacht Koru di Jeff Bezos: la spettacolare imbarcazione, simbolo di lusso e innovazione, rimane lontana dalla laguna durante le nozze del fondatore di Amazon. La decisione di non approdare a Venezia sottolinea l'importanza della sicurezza e delle questioni logistiche in eventi di questa portata. Unione tra eleganza e strategia, questa scelta apre un nuovo capitolo nel mondo dello yachting di altissimo livello.

(Adnkronos) – Niente immagini da cartolina del maestoso 'Koru' ormeggiato a Venezia. Il superyacht di Jeff Bezos, lungo 127 metri e considerato la piĂą grande barca a vela privata al mondo, non farĂ rotta verso la laguna in occasione delle nozze del fondatore di Amazon con la giornalista Lauren Sanchez. L'imbarcazione, un capolavoro di ingegneria

