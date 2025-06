Bertolino rispolvera Luttazzi e prende in giro l' ovovia | Chi ga fatto el progetto ghe piasi el vin

palco di Trieste, satirizzando con brio e irriverenza le polemiche sull'ovovia, un progetto che divide la città da anni. Con il suo humor pungente e la sua verve irresistibile, Bertolino mette in luce le contraddizioni di un dibattito acceso, coinvolgendo il pubblico in una riflessione che va oltre la semplice comicità. La serata si è trasformata in un momento di critica intelligente, dimostrando ancora una volta come l'arte possa essere uno strumento potente per raccontare le controversie del nostro tempo.

"Xe tanti anni ormai, che se discuti qua, vecia Trieste mia, se parla solo de, nisun ga voja de, sta c**** de ovovia". L'attacco della canzone rappresenta bene, seppure inserito in un contesto artistico, la causa sposata da Enrico Bertolino, celebre comico milanese che ieri sera si è esibito sul. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Bertolino rispolvera Luttazzi e prende in giro l'ovovia: "Chi ga fatto el progetto ghe piasi el vin"

