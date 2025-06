Bertoldi | Amo Reggianini si dimetta dal Pd

Le recenti polemiche su aMo, l’agenzia per la mobilità di Modena, hanno acceso i riflettori su irregolarità finanziarie preoccupanti, con circa 400mila euro scomparsi. La situazione si infiamma ulteriormente con accuse di bonifici sospetti e la disponibilità di una dipendente a chiarire. In questo contesto, Giovanni Bertoldi della Lega chiede un passo indietro a Bertoldi, evidenziando come questa situazione metta in crisi la credibilità politica locale.

Non si placano le polemiche su aMo, agenzia per la mobilità, al centro di una bufera per irregolarità emerse dal bilancio: spariti circa 400mila euro. Una dipendente avrebbe fatto "bonifici sul suo conto corrente" ma lei stessa si dice pronta a chiarire tutto. Dopo Fd’I e Forza Italia, interviene Lega Modena con il capogruppo Giovanni Bertoldi: "Oggi a Modena si pone un serio problema politico. Sono spariti centinaia di migliaia di euro di fondi pubblici da aMo (agenzia gestita da Comuni, tra cui quello di Modena, e Provincia). Purtroppo le minoranze non hanno potere diretto di vigilanza in questi ’carrozzoni’ e quindi è più facile che vengano elusi i controlli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bertoldi: "Amo,. Reggianini si dimetta dal Pd"

In questa notizia si parla di: bertoldi - dimetta - reggianini - modena

Stefano Reggianini è il nuovo segretario provinciale del PD di Modena: “Un partito aperto, unito e radicato nei territori” - Con l'elezione di Stefano Reggianini a nuovo segretario provinciale del PD di Modena, il partito si prepara a una fase di rinnovamento.

'Ammanco da 400mila euro in Amo: Reggianini si dimetta da segretario Pd'.

Bertoldi: "Amo,. Reggianini si dimetta dal Pd" - Non si placano le polemiche su aMo, agenzia per la mobilità, al centro di una bufera per irregolarità emerse dal bilancio: spariti circa 400mila euro. Segnala ilrestodelcarlino.it

'Ammanco da 400mila euro in Amo: Reggianini si dimetta da segretario Pd' - Politica: Bertoldi (Lega): Può Reggianini ricoprire la più importante carica provinciale del partito di maggioranza in un contesto di questo genere? Si legge su lapressa.it